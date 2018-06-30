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السبت، 30 يونيو 2018 10:09 ص
خالد صلاح
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النيران تستعر فى غابات كولورادو مع سوء الأحوال الجوية

السبت، 30 يونيو 2018 08:58 ص
النيران تستعر فى غابات كولورادو مع سوء الأحوال الجوية حرائق الغابات - أرشيفية
رويترز
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ما زال 12 حريقا على الأقل مستعرا فى أجزاء من غابات ولاية كولورادو الأمريكية التى أصابها الجفاف وتم إجلاء المئات من سكانها، وذلك في وقت تجتاح فيه الغرب الأمريكى موجة من الظروف الجوية المساعدة على احتدام الحرائق.

وأتى أنشط الحرائق والذى أطلق عليه اسم (حريق الربيع) على نحو 24 ألف فدان بين مدينتى فورت جارلاند ولا فيتا فى جنوب كولورادو. وقال مسؤولون عن مكافحة الحرائق إن الحريق تسبب فيه بشر.

وقال لاري هلميريك المتحدث باسم مركز روكي ماونتن للتنسيق في اتصال هاتفي إن ثماني طائرات شحن وخمس طائرات هليكوبتر أسقطت ماء ومواد لإخماد الحرائق أمس الجمعة.

وقالت ليندا سميث المتحدثة باسم مقاطعة كوستيللا حيث يستعر الحريق إنه أتى على عدد من المباني وإن سكان حوالى 350 منزلا بالمنطقة تلقوا أوامر بالإخلاء، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن أى إصابات.

وأصدرت إدارة الأرصاد الوطنية عدة تحذيرات وقالت إن الرياح العاصفة وانخفاض الرطوبة ودرجات الحرارة العالية أججت الحرائق ويمكن أن تشعل حرائق جديدة في الغرب الأمريكي.

وقال مسؤولون عن مكافحة الحرائق إن أكبر حريق فى الولاية والذى أتى على نحو 42 ألف فدان في الركن الجنوبى الغربى من الولاية منذ اشتعاله فى الأول من يونيو تم احتواؤه بنسبة 37%.

وقال مركز روكى ماونتن إن حريقا آخر على مساحة 250 فدانا ما زال يستعر في منطقة ويستون باس بغابة بايك العامة.

وقال موقع إنسي ويب، وهو موقع خاص بالحرائق تابع للحكومة الاتحادية، إن حريق شوجارلوف الذي اجتاح 845 فدانا واشتعل بسبب البرق ما زال يستعر في منطقة نائية من غابة روزفلت اند أراباهو العامة.


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