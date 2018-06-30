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المصريون فى فرنسا يحتفلون بذكرى 30 يونيو برفع الأعلام وصور السيسى

السبت، 30 يونيو 2018 07:54 م
المصريون فى فرنسا يحتفلون بذكرى 30 يونيو برفع الأعلام وصور السيسى المصريين فى فرنسا يحتفلون بذكرى 30 يونيو برفع صور السيسى
كتب: هانى محمد
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احتفل المصريون بفرنسا بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، وخرجوا فى الشوارع كبارا وأطفالا رافعين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى ساند المصريين فى ثورته على الظلم الذى عانوا منه فى ظل حكم الإخوان.

وشارك فى الاحتفالية الاتحاد النوبى المصرى، الذى دعا جموع المصريين الذين يعيشون فى فرنسا فى التجمع بالميادين للاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.

يذكر أن المصريين يحتفلون حول العالم بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، التى تخلصوا فيها من حكم الإخوان، كما نظمت محافظة شمال سيناء، منذ قليل، فعاليات رياضية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو فى مركز شباب 6 أكتوبر وسط مدينة العريش.

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