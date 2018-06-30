المستشارة فريال قطب توجه الشكر للمجلس القومى للمرأة تقديرا لدوره

كتب عبد الله محمود

تقدمت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية المنتهية فترتها اليوم، السبت، بشكرها للمجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس.

وأعربت المستشارة فريال قطب فى اليوم الأخير بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن تقديرها للجهود المبذولة من المجلس القومى للمرأة، فى مجال تنمية شئون المرأة، وتمكينها من أداء دورها فى شتى المجالات، تأكيدا على دولة المواطنة، وعدم التمييز، وإنفاذا لمكتسبات المرأة الدستورية فى أعقاب ثورة 30 يونيو، وسط دعم شامل من القيادة السياسية، كان من شأنه أن تتبوأ المرأة العديد من المناصب العليا بنسب غير مسبوقة سواء على مستوى السلطة التشريعية أو التنفيذية.

وقد جاء تخصيص القيادة السياسية لعام 2017، ليكون عاما للمرأة المصرية معبراُ عن الإيمان الحقيقى بالأهمية البالغة لدور المرأة، حرصت فيه النيابة الإدارية على إعداد تقرير كان الأول من نوعه متناولاً "أبرز المكتسبات والتحديات التى تواجهها المرأة فى إطار الوظيفة العامة"، مساهمة منها فى أداء واجبها الدستورى ورسالتها السامية لإقرار منظومة العدالة.