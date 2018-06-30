المرور: حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو لمنع الزحام

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو اتجاه شارع الجبلاية لمنع الزحام، بسبب إجراء إصلاحات لفاصل معدنى بالكوبرى، وسط انتشار الخدمات المرورية بناءً على تعليمات اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة.

و تستمر تلك اﻷعمال حتى اﻷحد المقبل، وتم إجراء عملية الغلق بالتناوب وسوف تنفذ اﻷعمال شركة المقاولون العرب التى ستكون ليلاً ونهارًا، مع تدعيم المنطقة بالعلامات الإرشادية والمخاريط والطواحين، بالتنسيق مع نائب مدير المرور لقطاع الغرب لمنع ظهور أى كثافات.