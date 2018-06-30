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المرور: تشغيل اتجاه واحد من نفق النهضة حتى ميدان الجيزة خلال الأيام المقبلة

السبت، 30 يونيو 2018 03:00 ص
المرور: تشغيل اتجاه واحد من نفق النهضة حتى ميدان الجيزة خلال الأيام المقبلة ميدان النهضة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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قال مصدر أمنى بإدارة المرور، إنه سيجرى تشغيل اتجاه واحد بنفق النهضة للقادم من ميدان الجلاء إلى ميدان الجيزة خلال الأيام المقبلة على أن تستمر جميع التحويلات المرورية التى تجريها الإدارة العامة لمرور الجيزة، بمحيط ميدان النهضة لإنشاء النفق، لمنع ظهور أى كثافات مرورية بمحيط أعمال الإنشاء.

 

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أعمال إنشاء النفق تتم باتجاهين بعرض 8 أمتار لكل اتجاه، حيث يكون الاتجاه منهما بطول 800 متر بدءًا من محطة المياه بشارع الجيزة، وصولاً إلى شارع ابن سينا باتجاه ميدان الجيزة، مع وجود نفق فرعى يبدأ من أسفل شارع عبد السلام عارف خلف المديرية يمينًا للدخول إلى شارع النهضة، ويستخدمه القادم من نفق الجلاء اتجاه شارع النهضة أو جامعة القاهرة.

 

وأشار المصدر، أن هناك متابعة مستمرة للخدمات المرورية بمحيط الأعمال لسحب أى كثافات تظهر بالطرق المؤدية إلى النفق، مع مراقبة الكاميرات لحركة المرور لمنع التكدسات المرورية، موضحًا أنه بمجرد الانتهاء من إنشاء النفق سيحدث طفرة فى حركة السيارات بالمنطقة وتخفيف حدة الزحام بمحيط جامعة القاهرة وشارع النيل السياحى.


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