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"القوى العاملة" تطلق غدًا الخطة الوطنية لمكافحة "عمل الأطفال"

السبت، 30 يونيو 2018 01:40 م
"القوى العاملة" تطلق غدًا الخطة الوطنية لمكافحة "عمل الأطفال" محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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يطلق وزير القوى العاملة، محمد سعفان، غدا الأحد، الخطة الوطنية لمشروع "مكافحة أسوا أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018-2025"، الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولى، وذلك بإحدى فنادق القاهرة الكبرى.
 
وقال الوزير، فى بيان، أن الخطة يجرى تنفيذها من خلال لجنة توجيهية تضم ممثلين لكافة الوزارات والجهات المعنية والشركاء الاجتماعيين للقضاء على عمل الأطفال فى مصر، فضلا عن أن هناك العديد من السياسات والرامج الهادفة إلى مكافحة الفقر وتحسين نوعية التعليم والتى ستسهم فى تخفيف منابع عمل الأطفال فى مصر .
 
وقدم الوزير الشكر لفريق العمل الذى أسهم وتعاون فى إعداد هذه الخطة من وزارة القوى العاملة، وممثلو الوزارات والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والجهات المختلفة وخبراء منظمة العمل الدولية الذين قدموا الدعم الفنى اللازم. 
 
 
 

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