القبض على 5 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالإشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 5 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "محمود.ج.ع"29 عاما مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"كتر"، والمتهم "احمد.ح.ع"23 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"كتر"، والمتهم "محمود.غ.ا"24 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه"، والمتهم "محمد.خ.ع"32 عاما عاطل ومقيم البحيرة بحوزته سلاح ابيض"مطواه"، والمتهم "احمد.ع.ع"25 عاما ميكانيكى مقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"سنجة".

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات