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العصار يبحث مع شركة "لافا الهندية" و"سمارت" التعاون فى تصنيع الإلكترونيات

السبت، 30 يونيو 2018 09:41 ص
العصار يبحث مع شركة "لافا الهندية" و"سمارت" التعاون فى تصنيع الإلكترونيات الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع شركة لافا
كتب زكى القاضى
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التقى الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، مجموعة "شركة لافا" الهندية و"شركة سمارت" إحدى شركات شباب الأعمال المصرية، وذلك لبحث أوجة التعاون المشترك فى مجال تصنيع وتسويق الإلكترونيات.
 
اطلع "العصار"خلال اللقاء على آخر مستجدات التعاون القائم بموجب توقيع اتفاقية مشتركة بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية التابعة للوزارة، وشركتى "لافا" و"سمارت"، من أجل إنشاء مصنع مشترك لتصنيع وتسويق وبيع الأجهزة الإلكترونية من تليفونات المحمول والتابلت وملحقاتها وبرامجها . 
 
وأكد الوزير خلال اللقاء، أن هذا التعاون المثمر يهدف إلى تعميق التصنيع المحلى فى مجال صناعة الإلكترونيات فى مصر، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية، والاستفادة بالخبرات الهندية فى هذا المجال، إلى جانب فتح سوق جديدة لشباب الأعمال للاستثمار فى هذا المجال. 
 
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة " لافا الهندية " أن شركته وجدت ترحيبًا كبيرًا للعمل فى مصر، وأنه سعيد بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، لما تتميز به من الخبرة والتكنولوجيا المتطورة ومعامل بحثية وإلكترونية تساهم فى دعم وتطوير صناعة الإلكترونيات فى مصر، وفتح أسواق لها فى الخارج.
 
فيما أعرب رئيس مجلس إدارة شركة "سمارت " عن دعم وزارة الإنتاج الحربي لشباب رجال الأعمال وإتاحة الفرصة لديهم للدخول فى مشروعات فى مختلف المجالات ، وأن شركة "سمارت" هى إحدى الشركات المصرية التابعة لشباب الأعمال العاملة فى مجال صناعة الإلكترونيات، ويسعدها التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، لما تتميز به من إمكانيات بحثية وتكنولوجية وخبرات فى مجال تصنيع الحاسبات اللوحية وتكنولوجيا البرمجيات، هذا إلى جانب الدقة والالتزام فى العمل.
 
 

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