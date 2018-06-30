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السبت، 30 يونيو 2018 02:38 م
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العثور على جثة فلاح فى حالة تعفن بأرضه الزراعية بالبحيرة

السبت، 30 يونيو 2018 01:06 م
العثور على جثة فلاح فى حالة تعفن بأرضه الزراعية بالبحيرة جثة -أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
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عثر الأهالى على جثة فلاح فى العقد الثامن من العمر فى حالة تعفن بأرضه الزراعية بقرية جناكليس التابعة لمركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة. 

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة أبو المطامير من الأهالى، بوجود جثة لشخص بأرضه الزراعية بناحية قرية جناكليس بدائرة المركز، وبالانتقال وبالفحص والمعاينة، تبين وجود جثة "بسيونى .ي.م" 72 سنة فلاح، ومقيم بذات القرية يرتدى كامل ملابسه، والجثة فى حالة تعفن، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو المطامير العام، وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال نجله "صبرى" 19 سنة طالب، ومقيم بذات الناحية، قرر بخروج والده من المنزل منذ يومان، وعثر عليه اليوم متوفى بأرضه الزراعية، مضيفا أن والده يعانى من حساسيه مزمنة بالصدر، ولا يتهم أحد بالتسبب فى وفاته، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.


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