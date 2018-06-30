video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 30 يونيو 2018 03:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العاهل السعودى والرئيس الأمريكى يبحثان أسواق النفط فى اتصال هاتفى

السبت، 30 يونيو 2018 03:11 م
العاهل السعودى والرئيس الأمريكى يبحثان أسواق النفط فى اتصال هاتفى الملك سلمان
رويترز
إضافة تعليق

قالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، إن العاهل السعودى الملك سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحثا فى اتصال هاتفى تطورات الأوضاع فى المنطقة والعالم وفى أسواق النفط.

وجاء فى بيان نشرته الوكالة السعودية "أكد الزعيمان خلال الاتصال على ضرورة بذل الجهود للمحافظة على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمى والمساعى التى تقوم بها الدول المنتجة لتعويض أى نقص محتمل في الإمدادات".

ولم يحمل البيان أى إشارة إلى أن السعودية، أكبر مصدر نفط فى العالم، تعتزم زيادة الإنتاج بما يصل إلى مليونى برميل يوميا.

وكان ترامب ذكر فى تغريدة على موقع تويتر أنه طلب من العاهل السعودى زيادة الإنتاج بهذا الكم وأن الملك سلمان وافق.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يعلن موافقة العاهل السعودى على زيادة إنتاج النفط

اخبار عربيه

الملك سلمان

السعوديه

ترامب

سلمان




لا تفوتك
فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة