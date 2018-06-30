العاهل السعودى والرئيس الأمريكى يبحثان أسواق النفط فى اتصال هاتفى

قالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، إن العاهل السعودى الملك سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحثا فى اتصال هاتفى تطورات الأوضاع فى المنطقة والعالم وفى أسواق النفط.

وجاء فى بيان نشرته الوكالة السعودية "أكد الزعيمان خلال الاتصال على ضرورة بذل الجهود للمحافظة على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمى والمساعى التى تقوم بها الدول المنتجة لتعويض أى نقص محتمل في الإمدادات".

ولم يحمل البيان أى إشارة إلى أن السعودية، أكبر مصدر نفط فى العالم، تعتزم زيادة الإنتاج بما يصل إلى مليونى برميل يوميا.

وكان ترامب ذكر فى تغريدة على موقع تويتر أنه طلب من العاهل السعودى زيادة الإنتاج بهذا الكم وأن الملك سلمان وافق.