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الصحة: 4 وفيات و11 مصابًا فى حادث ميكروباص بسوهاج

السبت، 30 يونيو 2018 03:11 م
الصحة: 4 وفيات و11 مصابًا فى حادث ميكروباص بسوهاج الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكانوفاة 4 مواطنين وإصابة 11 أخرين فى حادث تصادم "ميكروباص" بسيارة ملاكى بطريق سوهاج - دار السلام (مركز أخميم) بمحافظة سوهاج.
 
وقالت وزارة الصحة فى بيان اليوم أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أجرت إتصالاً هاتفياً بمدير مستشفى الهلال للتأمين الصحى بسوهاج وذلك للإطمئنان على حالة المصابين، مع تكليف الدكتورة سهير عبدالحميد رئيس هيئة التأمين الصحى بمتابعة الحادث.
 
وأضافت الوزارة أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ9 سيارات اسعاف مجهزة، نقلت جميع المصابين والوفيات الى مستشفيات الهلال للتأمين الصحى، وأخميم، وسوهاج العام لافتة إلى أن الاصابات تراوحت ما بين كدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه كسور بالساق والزراع، واشتباه كسر بقاع الجمجمة، وغيبوبة مع اشتباه نزيف بالبطن، مشيرة الى أن جميعهم يتلقون العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفيات.

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الصحة

حادث

سوهاج




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