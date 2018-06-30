الرئيس اليمنى يؤكد أهمية دور القضاء ويشيد بجهود القضاة

إيمان حنا

أكد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى على أهمية دور ومكانة القضاء باعتباره أساس العدل وبإصلاحه يصلح المجتمع وتترسخ العدالة ومفاهيم السلم الاجتماعى، جاء ذلك خلال لقائه الْيَوْم بقيادات السلطة القضائية المكونة من رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور على ناصر سالم ورئيس المحكمة العليا القاضى حمود عبد الحميد الهتار والنائب العام الدكتور على الأعوش ورئيس هيئة التفتيش القاضى شفيق زوقرى وأعضاء مجلس القضاء الأعلى القاضى فهيم عبدالله محسن والقاضى قاهر مصطفى، حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمى.

وأشاد بجهود القضاة الذين كانوا عند مستوى المسؤوليه وصمدوا فى مواجهة اقسى المواقف والظروف، معبرا عن ارتياحه عن سير خطوات القضاء والتقاضى فى المرحلة الراهنة مطالبا الجميع بمزيدا من الجهود والمتابعة لمختلف تفاصيل المتعلقة بالعدالة بجوانبها المختلفه والنزول الميدانى والتفتيش القضائى للاطلاع على جوانب النجاح ومعالجة القصور وتجاوزه.

وأشار أيضا إلى أهمية ربط كل المحافظات من خلال غرفة عمليات خاصة ترصد إجراءات التقاضى وعددها وما تم الَّبت فيها وغيرها من الامور الاعتيادية فى هذا الإطار لتعزيز هيبة القضاء وإعادة الثقه والطمأنينة للمواطن، مؤكدا دعم الدوله وتقديمها كافة أشكال التعاون الماديه والمعنوية وتعزيز أمن المحاكم لإرساء قيم العداله المطلوبه، وشدد على أهمية التدوير القضائى وتعزيز روح الشباب المؤهل فى النيابة والمحاكم الابتدائية.

و فى هذا الصدد وجه باعتماد الدفعه 19 و20 من خريجى معهد القضاء للاستفادة منهم وسرعة ألَّبت بكل ملفات السجناء المعلقه وإحالتهم إلى النيابة والمحاكم والافراج عمن ثبت براءتهم بالتنسيق مع الأجهزه الامنيه فى هذا الصدد، من جانبهم عبر جميع القضاة عن سرورهم بهذا اللقاء الذى يأتى تواصلا للقاءات سابقه يحرص فخامة الرئيس كعادته أيلاءها أهميته الخاصه.

وقدم القضاة شرحا لما تم انجازه خلال الفتره الماضية عن سير أعمال السلطة القضائية وانجازاتها خلال الفترة المنصرمة من حيث اعادة وتنظيم مجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا ومكتب النائب العام وهيئة التفتيش القضائى ومحاكم ونيابات العاصمة الموقتة عدن ومحافظات ابين ولحج والضالع وتعز وشبوة حضرموت والمهرة ومارب ومحكمة الجوف، واتخاذ عددا من القرارات الهامة منها نقل المحكمة الجزائية المتخصصة من صنعاء إلى مآرب وكذلك نقل المعهد العالى للقضاء إلى العاصمة المؤقتة عدن ودفع مرتبات كافة منتسبى القضاء وفِى كل المحافظات باستثناء من ثبت وقوفهم مع الانقلابيين الحوثيين، لافتين إلى الإنجازات التى تمت على صعيد أعمال البنى التحتيه للمحاكم والنيابة حيث تم اعادة ترميم وتاهيل مبنى النيابة العامة بصورة كاملة ليعاود نشاطه المعتاد.