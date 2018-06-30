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السبت، 30 يونيو 2018 08:45 م
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الجيش الأردنى يدخل مساعدات إنسانية للنازحين السوريين فى منطقة درعا

السبت، 30 يونيو 2018 08:09 م
الجيش الأردنى يدخل مساعدات إنسانية للنازحين السوريين فى منطقة درعا النازحين السوريين
(أ ف ب)
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أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، أن الجيش الأردنى إدخل مساعدات إنسانية إلى النازحين فى الداخل السورى وتحديدا فى درعا جنوب سوريا.

وقالت جمانة غنيمات وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطقة الرسمية باسم الحكومة لفرانس برس إن "القوات المسلحة الأردنية بدأت بإرسال قوافل مساعدات إنسانية إلى الأشقاء السوريين المتضررين جرّاء الأوضاع فى الداخل السوري".

وتشن قوات النظام منذ 19 يونيو بدعم روسى عملية عسكرية واسعة النطاق فى محافظة درعا بهدف استعادتها بالكامل، ما أدى إلى فرار آلاف المدنيين بحسب الأمم المتحدة.

 

 

       

 


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