الجمعية العمومية لمجلس الدولة الإثنين المقبل

كتب أحمد عبد الهادى

قرر المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، عقد الجمعية العمومية للمجلس يوم الإثنين المقبل، والتى سوف يتم فيها ترقية عدد من القضاة إلى درجة وكيل ونائب رئيس مجلس الدولة.

ويخرج من المجلس الخاص هذا العام كل من المستشارين يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس المجلس رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والذى سيلقى آخر كلماته اليوم بالجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بالمجلس، والمستشار فايز شكرى حنين رئيس هيئة المفوضين بمجلس الدولة، والمستشار أحمد أبوالنجا، رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية، لبلوغهم سن التقاعد "المعاش" فى 30 يونيو الجارى.

ومن المرتقب تصعيد كل من المستشارين يسرى الشيخ، وحسن شلال، ويحيى خضرى، النواب الأقدم بمجلس الدولة.

وسيتولى المستشار بخيت إسماعيل، رئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، باعتباره النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، خلفا للمستشار يحيى دكرورى.