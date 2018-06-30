video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 30 يونيو 2018 07:45 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الجمعية العمومية لمجلس الدولة الإثنين المقبل

السبت، 30 يونيو 2018 07:21 م
الجمعية العمومية لمجلس الدولة الإثنين المقبل المستشار أحمد أبو العزم - المستشار فؤاد عبد الفتاح
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

قرر المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، عقد الجمعية العمومية للمجلس يوم الإثنين المقبل، والتى سوف يتم فيها ترقية عدد من القضاة إلى درجة وكيل ونائب رئيس مجلس الدولة.

ويخرج من المجلس الخاص هذا العام كل من المستشارين يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس المجلس رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والذى سيلقى آخر كلماته اليوم بالجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بالمجلس، والمستشار فايز شكرى حنين رئيس هيئة المفوضين بمجلس الدولة، والمستشار أحمد أبوالنجا، رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية، لبلوغهم سن التقاعد "المعاش" فى 30 يونيو الجارى.

ومن المرتقب تصعيد كل من المستشارين يسرى الشيخ، وحسن شلال، ويحيى خضرى، النواب الأقدم بمجلس الدولة.

وسيتولى المستشار بخيت إسماعيل، رئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، باعتباره النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، خلفا للمستشار يحيى دكرورى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس مجلس الدولة يوجه دعوة للمستشار يحيي دكرورى لحضور عمومية ترقية القضاة

"فتوى" مجلس الدولة: لا يجوز الحجز الإدارى على مستشفى المواساة بالإسكندرية

فتوى مجلس الدولة: عدم خضوع العاملين بشركة أنابيب البترول للحد الأقصى للدخل

28 أغسطس.. الحكم فى إلزام مجلس الدولة بحد أقصى للانتهاء من تقرير المفوضين

مجلس الدولة

عمومية مجلس الدولة

الحوادث

اخبار الحوادث




لا تفوتك
فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة