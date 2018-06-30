التعليم: امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين اليوم سارت بشكل منضبط

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) صباح اليوم السبت الموافق 30/6/2018 امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2017/2018، فى مادة الفلسفة والمنطق وهو آخر أيام الامتحان للطلاب المكفوفين هذا العام.

وقال أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن عدد الطلاب المكفوفين الذين قاموا بأداء الامتحان (201) طالبًا وطالبة أمام (25) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان على التواصل مع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية والاطمئنان على انتظام العمل بلجان سير الامتحان، وجاهزية اللجان لعقد الامتحان.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، ولم تتلق غرفة العمليات المركزية أية شكاوى بشأن صعوبة الامتحان.

وأضاف أحمد خيرى أن طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية سيؤدون الامتحان غدًا الأحد الموافق 1/7/2018، حيث يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق بإجمالى عدد (248,513) ويؤدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالى عدد (239,704)، ويؤدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالى عدد (108,838) طالب و طالبة.