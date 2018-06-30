البورصة تخسر 63.4 مليار جنيه خلال 3 شهور.. و2.1 مليار جنيه مشتريات الأجانب

كتب هانى الحوتى

خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 63.4 مليار جنيه خلال جلسات الربع الثانى من العام الجارى ليغلق عند مستوى 910.827 جنيه، بتراجع بنسبة 6.5% عن الربع السابق.

وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 535.162 مليار جنيه إلى 498.243 مليار جنيه خلال الربع الثانى، بنسبة انخفاض 6.9%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 204.057 مليار جنيه إلى 194.616 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.6%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 739.220 مليار جنيه إلى 692.860 مليار جنيه بنسبة انخفاض 6.3%.

وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 9493 مليون جنيه خلال الربع الثانى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 8992 ألف سند تقريباً.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 6.31% ليغلق عند مستوى 16349 نقطة خلال جلسات الربع الثانى من العام الجارى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 7.62% ليغلق عند مستوى 805 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 7.87% مغلقاً عند مستوى 2062 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" تراجعاً بنحو 7.08% مغلقًا عند مستوى 16473 نقطة.

وتراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 91.9 مليار جنيه خلال الربع الثانى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 15736 مليون ورقة منفذة على 1598 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 112.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 19680 مليون ورقة منفذة على 1917 ألف عملية خلال الثلاثة شهور السابقة.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 53.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 68.6 مليون ورقة منفذة على 8829 عملية خلال الربع الثانى؛ واستحوذت الأسهم على 89.16% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 10.84%، جاء ذلك وفقاً لتقرير البورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة، بين 57704 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 12899 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 950 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 14090 مليون جنيه بحجم تداول 1881 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 452 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 71794 مليون جنيه بحجم تداول 14780 ورقة مالية منفذة من خلال 1402 ألف عملية.

وخلال تعاملات الربع الثانى، سجل الأجانب "غير العرب" صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 2137.79 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 468.69 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 64.34% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 24.49%، والعرب على 11.17% خلال الربع الثانى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت المؤسسات على 48.72% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.28%، وسجلت المؤسسات صافى بيع بقيمة 362.39 مليون جنيه خلال الربع الثانى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.