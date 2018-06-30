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السبت، 30 يونيو 2018 02:37 م
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الإعدام شنقا لمقاول وشريكه لقتلهما شخصا عمدا بالإسكندرية

السبت، 30 يونيو 2018 01:11 م
الإعدام شنقا لمقاول وشريكه لقتلهما شخصا عمدا بالإسكندرية محكمة - أرشيفية
الإسكندرية ـــ أسماء على بدر
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الله الكيلانى رئيس المحكمة، بالإعدام شنقا لمقاول هدم وآخر شريكه وذلك لاتهامهما بقتل المجنى عليه "ط.ا.م.ع" عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وكان المستشار عبدالله الكيلانى، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية وعضوية المستشارين أحمد فاروق عبد اللطيف، وخالد محمد صقر، وأمانة سر محمود مصطفى، أحالت المتهم الأول " م.م.ع" والمتهم الثانى " ط.ا.م" إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى فى الحكم عليهما بالإعدام شنقا.

تعود القضية رقم 9196 لسنة 2014 جنايات أول المنتزه، المقيدة 212 كلى شرق الإسكندرية، عندما أقدم المتهم الأول " م.م.ع" ويعمل مقاول هدم، على قتل المجنى عليه "ط.ا.م" ويعمل مقاول هدم، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بالاشتراك مع المتهم الثانى "أ.ا.ي" وذلك بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك سلاحين ناريين، وتوجها إلى المكان الذي أيقنا سلفا وجود المجنى عليه فيه، وما أن تقابلا معه، حتى صوب المتهم الأول طلقتين من سلاحه فأرداه قتيلا، حال قيام المتهم الثانى بمؤازرته وإرهاب المواطنين، من خلال إطلاق وابل من الأعيرة النارية في الفضاء، ليتمكن الآخر من قتل المجنى عليه.

وكشفت تحريات رجال المباحث حول الواقعة، أن المجنى عليه والمتهمين يعملون مقاولى هدم، ونشبت بينهم خلافات على إثر رفض المجنى عليه اشراكهما في إحدى مقاولات الهدم التي يعمل بها، فقرر المتهمان التخلص منه".


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