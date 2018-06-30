الأمين العام للأمم المتحدة يطالب مجددا بوقف القتال فى جنوب غرب سوريا

الامم المتحدة (أ ف ب)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الجمعة الى "الوقف الفورى للعمليات العسكرية" فى جنوب غرب سوريا، حيث تواصل قوات النظام السورى هجومها على فصائل المعارضة المسلحة.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامين العام ان جوتيريس يشعر بـ"قلق عميق إزاء الهجوم العسكرى وآثاره المدمرة على المدنيين".

وذكّر جوتيريس بأن "هذه المنطقة فى جنوب غرب سوريا تخضع لاتفاق خفض التصعيد الذى تم ابرامه فى تموز/يوليو 2017 فى عمان بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة".

وقال البيان ان الامين العام يطلب من الاطراف "الضامنين" لهذا الاتفاق "الوفاء بالتزاماتهم"، واعتبر جوتيريس انه "يجب على جميع أصحاب المصلحة وقف الهجمات الموجهة ضد المرافق الطبية والتعليمية على الفور، وإتاحة الظروف الأمنية اللازمة لاستئناف عمليات الأمم المتحدة لتوصيل المساعدات الإنسانية عبر الحدود دون مزيد من التأخير".

ودعا المجتمع الدولى الى "الاتحاد لوضع حد لهذا الصراع الموسع، الذى يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار فى المنطقة وتفاقم الأزمة الإنسانية العميقة فى سوريا والدول المجاورة."