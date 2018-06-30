الأمم المتحدة: عدد النازحين بجنوب سوريا وصل إلى 160 ألفا

عمان أ ش أ

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد النازحين بجنوب سوريا وصل إلى 160 ألف شخص.

وقال المتحدث باسم المفوضية لشؤون اللاجئين فى الأردن محمد الحوارى - حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" الاخبارية الجمعة - أن المفوضية تتوقع زيادة هذا العدد الليلة المقبلة.

وكانت آخر معطيات الأمم المتحدة حول عدد النازحين، والتى نشرت يوم الاثنين الماضي، تشير إلى أن هذا العدد بلغ 45 ألف شخص.

ويأتى ذلك وسط تقارير حول وقف إطلاق النار بجنوب سوريا، والذى من المتوقع أن يؤدى إلى "المصالحة" فى المنطقة، حسب مصدر أردنى .

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى أن عمان تتعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما فيها روسيا والمعارضة السورية، من أجل ضمان وقف إطلاق النار فى جنوب البلاد.