video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 30 يونيو 2018 01:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة: عدد النازحين بجنوب سوريا وصل إلى 160 ألفا

السبت، 30 يونيو 2018 01:03 ص
الأمم المتحدة: عدد النازحين بجنوب سوريا وصل إلى 160 ألفا نازحون _ صورة أرشيفية
عمان أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد النازحين بجنوب سوريا وصل إلى 160 ألف شخص.

وقال المتحدث باسم المفوضية لشؤون اللاجئين فى الأردن محمد الحوارى - حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" الاخبارية الجمعة - أن المفوضية تتوقع زيادة هذا العدد الليلة المقبلة.

وكانت آخر معطيات الأمم المتحدة حول عدد النازحين، والتى نشرت يوم الاثنين الماضي، تشير إلى أن هذا العدد بلغ 45 ألف شخص.

ويأتى ذلك وسط تقارير حول وقف إطلاق النار بجنوب سوريا، والذى من المتوقع أن يؤدى إلى "المصالحة" فى المنطقة، حسب مصدر أردنى .

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى أن عمان تتعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما فيها روسيا والمعارضة السورية، من أجل ضمان وقف إطلاق النار فى جنوب البلاد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لافروف: لا مهلة نهائية لسحب قواتنا من سوريا والأمر مرهون بالوضع على الأرض

روسيا تتهم "داعش" و"النصرة" الإرهابيان بمحاولة عرقلة تنفيذ الهدنة جنوب سوريا

الأردن: هناك تقارير عن وقف إطلاق نار جنوب سوريا والوصول إلى المصالحة

الأمم المتحدة

النازحين

جنوب سوريا

أخبار سوريا

سوريا

160 ألفا




لا تفوتك
اليونسكو يدرج مواقع سعودية وعُمانية وكينية فى قائمة التراث العالمى

اليونسكو يدرج مواقع سعودية وعُمانية وكينية فى قائمة التراث العالمى

الأتوبيس النهرى يستقبل اليوم زوار العاصمة بنصف الثمن احتفالا بـ30 يونيو

الأتوبيس النهرى يستقبل اليوم زوار العاصمة بنصف الثمن احتفالا بـ30 يونيو

الزراعة: منظومة جديدة لصادرات الخضر والفاكهة على 8 محاصيل بالموسم الجديد

الزراعة: منظومة جديدة لصادرات الخضر والفاكهة على 8 محاصيل بالموسم الجديد

السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله أن نظل فى مواقعنا ‏لمجابهة أى تهديدات.. فيديو

قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله أن نظل فى مواقعنا ‏لمجابهة أى تهديدات.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة