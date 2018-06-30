ابنة رفسنجانى حول الأزمة الاقتصادية: المسئولون قلقون على مستقبل النظام

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعربت فاطمة هاشمى ابنة رئيس تشخيص مصلحة النظام السابق فى إيران، عن قلقها على مستقبل النظام، والضغوط الاقتصادية التى تمارس عليه، قائلة "ليست أنا وحدى بل جميع المسئولين قلقين على مستقبل النظام والبلاد" مشيرة إلى زيادة الضغوط الاقتصادية ومشكلات الإيرانيين جراء العقوبات.

وفى معرض تعليقها على الأوضاع الاقتصادية التى تشهدها إيران فى مقابلة مع صحيفة "جهان صنعت" نشرت فى عددها الصادر اليوم، السبت، صرحت السياسية الإصلاحية واستاذة الجامعة، قائلة "للأسف ارتفعت أسعار الدواء عازية ذلك للعقوبات أو عدم نضج مسئولين بلادها" على حد تعبيرها.

وقالت فاطمة: "من أجل الخروج من المشكلات نحتاج لإرادة حقيقة وحنكة، ينبغى على المسئولين أن يشكلوا لجان ليل نهار من أجل حل القضايا الاقتصادية والمعيشية للشعب، ولا يعقدون اجتماع اليوم وغداته يتناسون القرارات".

وشددت نجلة هاشمى رفسنجانى على أن "أحد أخطاء مسئولى بلادها هى أنهم ينظرون دائما إلى القضايا الاقتصادية والمعيشية للشعب بشكل أمنى".

وأغلقت محلات تجارية أبوابها الأسبوع الماضى احتجاجا على تدهور العملة الإيرانية، تبعها إضراب كامل لتجار "بازار" طهران، وتجمعات احتجاجية متفرقة فى العاصمة طهران وصدامات مع قوات الأمن، بسبب لتدنى فى مستوى العملة الوطنية (التومان) والتدهور الاقتصادى وارتفاع أسعار السلع والسيارات بشكل جنونى، وردد المشاركون شعارات مناهضة للنظام اتخذت طابع سياسى بعد أن رددوا "اخرجوا من سوريا".