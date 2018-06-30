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إصابة 2 فى حريق بـ3 أحواش وأسطح 3 منازل بسوهاج

السبت، 30 يونيو 2018 03:40 م
إصابة 2 فى حريق بـ3 أحواش وأسطح 3 منازل بسوهاج اللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء نمشة من السيطرة على حريق نشب بعدد 3 أحواش وأسطح 3 منازل بناحية نجع الغباشى بدائرة مركز جرجا ووجود 2 مصابين تم نقلهم للمستشفى العام بجرجا.

 

كان اللواء عمر عبدالعال، مساعد وزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة عمليات النجدة يفيد بوقع حريق بدائرة مركز جرجا ووجود مصابين.

 

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية بنشوب حريق بناحية نجع الغباشى دائرة مركز جرجا بعدد 3 احواش وامتدت النيران لأسطح 3 منازل نتج عن الحريق نفوق بعض الماشية وكمية من الطيور واحتراق بعض المنقولات وإصابة 2 من الأهالى أثناء مشاركتهم فى إخماد الحريق تم نقلهم لمستشفى جرجا العام.

 

تم الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتجرى الآن أعمال التبريد جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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