أهم 10 بوستات.. 4 هاشتاجات تتصدر ترند تويتر احتفالات بذكرى 30 يونيو الخامسة

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم، السبت، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات، التى جاءت كالتالى:
1- نص كلمة الرئيس السيسى فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو
2- 4 هاشتاجات تحتل صدارة ترند تويتر احتفالات بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو
3- ترامب يعلن موافقة العاهل السعودى على زيادة إنتاج النفط
4- المتحدث العسكرى: الإعـلان عن قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية
5- نجيب ساويرس عن رفض عادل إمام تمثيل محمد رمضان أمامه: إيه الغريب فى كده؟
ساويرس
6- رواد مواقع التواصل يعيدون نشر جرائم الإخوان فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو
7- متحدث الخارجية: نزلنا إلى الميادين فى 30 يونيو لرسم مستقبل بلادنا
8- النيابة الإدارية توجه الشكر للمجلس القومى للمرأة تقديرا لدوره
النيابة الإدارية
9- الحضرى يثير الجدل ويتعرض لانتقادات لاذعة من جمهوره بعد مقارنة مع الشناوى
الحضرى
10- الفيفا يحتفل بمرور 16 عاما لحصول البرازيل على اللقب الخامس عام 2002
البرازيل
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