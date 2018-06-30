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أهم 10 بوستات.. 4 هاشتاجات تتصدر ترند تويتر احتفالات بذكرى 30 يونيو الخامسة

السبت، 30 يونيو 2018 06:02 م
أهم 10 بوستات.. 4 هاشتاجات تتصدر ترند تويتر احتفالات بذكرى 30 يونيو الخامسة احتفالات المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو الخامسة
كتب محمد تهامى زكى
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم، السبت، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات، التى جاءت كالتالى:
 

1- نص كلمة الرئيس السيسى فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو

2- 4 هاشتاجات تحتل صدارة ترند تويتر احتفالات بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو

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3- ترامب يعلن موافقة العاهل السعودى على زيادة إنتاج النفط

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4- المتحدث العسكرى: الإعـلان عن قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية

5- نجيب ساويرس عن رفض عادل إمام تمثيل محمد رمضان أمامه: إيه الغريب فى كده؟

ساويرس
ساويرس


6- رواد مواقع التواصل يعيدون نشر جرائم الإخوان فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو

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7- متحدث الخارجية: نزلنا إلى الميادين فى 30 يونيو لرسم مستقبل بلادنا

الخارجية

 

8- النيابة الإدارية توجه الشكر للمجلس القومى للمرأة تقديرا لدوره 

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
 

9- الحضرى يثير الجدل ويتعرض لانتقادات لاذعة من جمهوره بعد مقارنة مع الشناوى

الحضرى
الحضرى
 

10- الفيفا يحتفل بمرور 16 عاما لحصول البرازيل على اللقب الخامس عام 2002

البرازيل
البرازيل

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