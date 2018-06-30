أستاذ صدر يحذر من الشيشة الالكترونية.. ويؤكد: وسيلة تضر بالمدخن

كتبت أمل علام

اختتم اليوم بمحافظة بورسعيد مؤتمر الجمعية المصرية للأمراض الصدرية، والذى عقد فى الفترة من 28 إلى 30 يونيو الجارى، برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق.

من جانبه، قال الدكتورة عبد المنعم الشبراوى، أستاذ ورئيس قسم الصدر، وكيل كلية طب السويس، رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر، إن المؤتمر استعرض كل ما هو جديد فى مجال الصدر، والأمراض ذات الصلة الوثيقة بالصدر خاصة الرعاية الحرجة، والقلب، والأمراض الباطنية، وطب الأطفال، والحساسية وأمراض الجهاز المناعى، حيث تم بحث ومناقشة كل جديد فى أبحاث حساسية الصدر، ومرض السدة الرئوية الناتج عن التدخين وتليف الرئة، والتهابات الجهاز التنفسى، والدرن الرئوى، والفشل التنفسى، والرعاية الحرجة، وكل ما هو جديد فى مجال تشخيص أورام الجهاز التنفسى وطرق العلاج الحديثة.

وأضاف الدكتور عصام السنوسى رئيس المؤتمر، أن المؤتمر هذا العام تميز بالجانب العملى لتعليم الأطباء الشبان، حيث عقدت ورش عمل بالأجهزة لتعليم الأطباء الشبان على الواقع، واستخدام أجهزة الموجات الصوتية التى يزداد يوما بعد يوم فى مجال تشخيص وعلاج الصدر والرعاية الحرجة إلى جانب برامج لتعليم التصوير الطبى والأشعة بكافة أنواعها، والاستخدامات التفاعلية لأجهزة مناظير الصدر المختلفة وتطبيقاتها فى التشخيص والعلاج، كما تم عرض حالات واقعية وصعبة لكيفية التشخيص مع عرض حالات لأخطاء التشخيص، وكيفية تلافى هذه الأخطاء، وصولا بحلول ناجحة لصالح المريض فى مصر،

وأوضح السنوسى، أنه تم تقييم وسائل الإقلاع عن التدخين، وخاصة الشيشة الالكترونية التى اخترعت للمساعدة فى الاقتلاع عن التدخين، ثم تحولت فى مصر إلى وسيلة تدخين جديدة تضر بالمدخن والمحيطين به، كذلك عرضت أوراق عمل عن أمراض اضطراب التنفس أثناء النوم، وطرق العلاج والتشخيص وكذلك مناقشة حالات الفشل التنفسى وطرق علاجها خاصة استخدامات الرئة الصناعية وكذلك الجديد فى مجال تشخيص وعلاج أورام الجهاز التنفسى، مشيرًا إلى المشاركين أكدوا على ضرورة مراعاة الحالة الاجتماعية والمادية للمريض عند كتابة الوصفة الطبية واضعين فى الحسبان الحالة الاقتصادية للبلد، وأن تقتصر الوصفة على الأدوية الضرورية لحالة المريض فقط، وبذل جهد أكثر فى التثقيف الصحى والبرامج الوقائية.

وشارك فى المؤتمر الدكتورة سميحة العشماوى أستاذة الصدر بجامعة عين شمس، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، والدكتور عبد المنعم الشبراوى رئيس قسم الصدر، ووكيل كلية طب جامعة السويس، ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر، والدكتور عصام السنوسى رئيس مؤتمر صدر بورسعيد، وبمشاركة جمعية الطب الباطنى ببورسعيد حيث شارك فى المؤتمر أساتذة الجامعات، ووزارة الصحة، والقوات المسلحة، والشرطة.