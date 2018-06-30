أب يقتل ابنته وطفلها بعد حملها سفاحا بالفيوم

الفيوم : رباب الجالي

أقدم عامل على التخلص من ابنته وطفلها بمساعدة زوجته بسبب حملها سفاحًا، وتركها بعد أن وضعت الجنين الذى تركاه دون ربط حبله السرى للتخلص منه وعقب وفاته قاما بدفنه بحظيرة طيور ملحقة بالمنزل وتخلصا من نجلته التى تبلغ من العمر 18 سنة بعزبة يس بقرية أبو السعود بمركز الفيوم.

وتلقى اللواء خالد شلبى مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائى يفيد العثور على جثة، تبين أنها لربة منزل تدعى "علا. ع. ح" 18 سنة، وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود سحجات حول منتصف الرقبة بطول 7 سم من الأمام مع وجود زرقان بالوجه والأطراف العلوية والسفلية.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض الحادث، حيث توصلت الجهود إلى أن مرتكب الواقعة والد المجنى عليها "عبد الجواد. ح. م" 42 سنة "عامل" وزوجة أبيها "نجاح. ج. م" 25 سنة "ربة منزل" لاكتشافهما حملها سفاحًا من شخص مجهول.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الجريمة، واعترفا بأن المجنى عليها حملت سفاحًا من شخص مجهول، وما أن وضعت طفلها تركاه دون ربط حبله السرى للتخلص منه، وعقب وفاته قاما بدفنه بحظيرة طيور ملحقة بالمنزل، وصباح اليوم التالى قررا التخلص من المجنى عليها بأن قاما بخنقها بإيشارب حريمى حتى أزهقت روحها انتقامًا للشرف، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3980 إدارى، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.