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22 صورة تثبت جدارة "ماركل" بالستايل الملكى وتنضم لقائمة الاكثر تأثيراً

الأحد، 03 يونيو 2018 02:19 م
22 صورة تثبت جدارة "ماركل" بالستايل الملكى وتنضم لقائمة الاكثر تأثيراً الأمير هارى و ميجان ماركل
كتبت : شيماء عبد المنعم
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نشرت مجلة "vogue " تقريرا، يؤكد أن الممثلة العالمية ميجان ماركل أثبتت أنه يليق بها الستايل الملكى، من خلال اكثر من إطلاله ظهرت بها.

كما اختارت المجلة مؤخرا ميجان ماركل، ضمن قائمة أكثر 25 امرأة تأثيراً فى بريطانيا، وذلك بعد أيام قليلة من زوجها بالأمير هارى دوقة ساسكس، وأوضحت المجلة أن قصة دوقة ساسكس حازت على خيال عامة الناس بشكل لا مثيل له هذا العام".

وأضافت أنه "باعتبار "ماركل" ناشطة نسوية أمريكية، فإنها تساعد فى تكوين هوية جديدة للملكية فى القرن الحادي والعشرين."

وضمت القائمة أيضا محامية حقوق الإنسان أمل كلونى زوجة النجم العالمي جورج كلوني ، ومصممة الأزياء، ستيلا مكارتنى، ومؤلفة روايات هارى بوتر، جوان رولينج، وايضا بريندا هيل، 73 عاماً، والتى كانت أول رئيسة للمحكمة العليا بالمملكة المتحدة فى يوليو الماضي، بالإضافة إلى الفنانة الحائزة على عدة جوائز، دوا ليبا، 22 عاماً، والسياسية الإسكتلندية، روث ديفيدسون، 39 عاما، كبيرة مسؤولى العمليات لفريق مانشستر يونايتد لكرة القدم، كوليت روش، والباحثة فى الكيمياء الحيوية، بريانكا جوشى والكاتبة والأكاديمية سيناد بورك، بالإضافة إلى الصحفيات كارول كادوالادر، وأميليا جنتلمان، وكاثرين فاينر.

ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (1)
ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (1)

 

ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (2)
ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (2)

 

ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (3)
ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (3)

 

ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (4)
ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (4)

 

ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (5)
ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (5)

 

ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (6)
ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (6)

 

ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (7)
ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (7)

 

ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (8)
ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (8)

 

ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (9)
ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (9)

 

ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (10)
ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (10)

 

ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (11)
ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (11)

 

ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (12)
ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (12)

 

ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (13)
ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (13)

 

ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (14)
ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (14)

 

ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (15)
ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (15)

 

ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (16)
ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (16)

 

ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (17)
ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (17)

 

ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (18)
ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (18)

 

ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (19)
ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (19)

 

ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (20)
ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (20)

 

ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (21)
ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (21)

 

ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (22)
ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (22)

 

ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (23)
ميجان ماركل من النساء الاكثر تاثيرا في بريطانيا (23)

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