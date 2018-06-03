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‏"البحوث الإسلامية" يوجه قافلة إلى المدن الجديدة لعقد أمسيات رمضانية

الأحد، 03 يونيو 2018 03:49 م
‏"البحوث الإسلامية" يوجه قافلة إلى المدن الجديدة لعقد أمسيات رمضانية الدكتور محى الدين عفيفى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على
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 يوجه مجمع البحوث الإسلامية اليوم قافلة توعوية إلى المدن الجديدة لعقد مجموعة من اللقاءات والأمسيات الدينية، في مدن بدر والعبور والشروق، بمشاركة وعاظ الأزهر الشريف، ومجموعة من الطلاب المنشدين لإحياء تلك الأمسيات والليالي الرمضانية.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن القافلة تنفذ عدة برامج توعوية تقوم على الدعوة إلى تهذيب النفس وتدريبها في شهر الصيام، والإعلاء من قيمة الإنسانية والدعوة إلى التسامح وصلة الأرحام والاستعداد لاغتنام فرصة ليلة القدر، حيث تستمر هذه القافلة على مدار ثلاثة أيام قادمة.

أضاف عفيفي أن القافلة تستهدف التوعية بعدة قيم إنسانية منها: التذكير  بمبدأ التكافل الاجتماعي والإحساس بالآخرين، واستدعاء معاني الانتصار على النفس من خلال استحضار نماذج تاريخية ووقتية في هذا الشأن،  مع التوعية بأهمية إعلاء قيمة الوطن والحفاظ على مقدراته والزود عنها.‏


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مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

الشروق

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