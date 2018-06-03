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وزير الرى: نبذل جهودا مكثفة للحفاظ على النيل من الحشائش المائية

الأحد، 03 يونيو 2018 03:38 م
وزير الرى: نبذل جهودا مكثفة للحفاظ على النيل من الحشائش المائية الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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أكد الدكتور عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بأن الوزارة تبذل جهودا مكثفة للحفاظ على نظافة مجرى نهر النيل وفرعيه من الحشائش بمختلف أنواعها، بهدف توفير كميات المياه التى تستهلكها الحشائش المائية والحفاظ على كفاءة العمل بمحطات مياه الشرب وضمان سهولة الحركة بالمجرى الملاحى.

 

وأضاف عبد العاطى، فى تصريحات صحفية، أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل نفذ عقودا لتطهير وصيانة مجرى نهر النيل من كافة الحشائش المائية وقد بلغت قيمة تلك العقود (34 مليون جنيه) بمتوسط نسبة إنجاز تصل إلى 63% متجاوزة النسبة المقررة للتنفيذ 52%. 

 

وأشار عبد العاطى إلى أن القطاع قام بتنفيذ أعمال إزالة الحشائش بمعدات القطاع فى المسافات خارج حدود عمل عقود التطهير (التشغيل الذاتى) بقيمة تجاوز7 ملايين جنيه خلال الفترة المنقضية من العام المالى 2017/2018.

 

جدير بالذكر أن قطاع حماية النيل نفذ العديد من حملات الازالة منذ يناير 2015  أسفرت عن إزالة(36682) حالة تعدى على نهر النيل متنوعة بين مباني سكنية وأعمال ردم وغيرها شملت "محافظة القاهرة (945) إزالة - محافظة الجيزة (2002) - القليوبية (2645) - الغربية (4697) - المنوفية (2535) - البحيرة (3521) - كفر الشيخ (2879)- الدقهلية (3835) - دمياط(3220) - بني سويف(874) – المنيا(3161 ) - أسيوط (766) - سوهاج (1861) - قنا (1315) - الأقصر (1380) - أسوان 1046.


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