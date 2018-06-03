نادى قضايا الدولة يهنئ السيسى بأداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

كتب أحمد إسماعيل

أرسل المستشار أحمد محمد خليفة رئيس نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة وأعضاء مجلس إدارة النادى، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة، داعين المولى عز وجل استمرار نجاحه واستكمال قيادته الحكيمة فى قيادة سفينة الوطن، واستكمال مسيرة التنمية والإصلاح من أجل تحقيق الرخاء، ودحر الإرهاب.

وقال المستشار أمين عبد الرحيم، عضو مجلس إدارة النادى، أن البرقية ضمت تمنيات أعضاء مجلس النادي باستمرار الجهود التى بدأها الرئيس فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وإعلاء دولة القانون والدستور، فى سبيل تحقيق النجاح في مختلف القطاعات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، داعيين أن يحفظ الله مصر أرضًا وشعبًا.



