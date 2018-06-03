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مميش: لم تتوقف قناة السويس منذ أحداث 25 يناير حتى الآن ولو للحظة واحدة (فيديو)

الأحد، 03 يونيو 2018 10:20 م
مميش: لم تتوقف قناة السويس منذ أحداث 25 يناير حتى الآن ولو للحظة واحدة (فيديو) مهاب مميش
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، إن الاستثمار الروسى فى مصر كبير، مضيفًا أن المنطقة الصناعية الروسية بمحور التنمية لقناة السويس، تعتبرها روسيا قاعدة انطلاق إلى السوق المصرية والأفريقية، لأن الصناعات الروسية قوية.

وأضاف خلال لقائه بفضائية "روسيا اليوم"، أن روسيا تنتج منتجات روسية تتماشى مع متطلبات الصناعة الأفريقية والمصرية، مشيرًا إلى أن ذلك مكسب، لأنه يفتح فرص عمل للعمالة المصرية ويدربها.

وذكر أن المنطقة الصناعية الروسية التى تبلغ مساحتها 5كم وربع بميناء شرق بورسعيد خلف المنطقة اللوجستية، منطقة متميزة تم اختيارها بعناية، موضحًا أن بجوارها مناطق صناعية أخرى، وهو ما يعد تجديد فى الفكر الروسى فى الانطلاق للأسواق الإقليمية والمحلية فى أفريقيا.

وأشار مميش، إلى أنه يمكننا الاستفادة من الروس فى مجال تدريب الكوادر القادرة على التعامل مع الأجهزة الحديثة، مردفًا: "مرينا فى مصر بأصعب ظروف يتخيلها بلد، منذ أحداث 25 يناير 2011 حتى اللحظة لم تتوقف قناة السويس ولو للحظة واحدة، فهى مؤمنة فى البحر والجو".

وأوضح أن منظومة التأمين فى قناة السويس قوية جدًا، والقوات المسلحة تتولى تأمين المجرى الملاحى للقناة.


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