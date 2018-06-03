معلومة أمنية ..تعرف على معنى مصطلح "الكلبش"

كتب أحمد إسماعيل

يوجد عدد من المصطلحات والألفاظ الأمنية المتداولة التى يستخدمها البعض دون معرفة معناها، ومنها مصطلح الكلبش .

ويقول اللواء عبد الرحيم سيد مساعد وزير الداخلية الاسبق، أن "الكلبشات" ومفردها كلبش، هو جهاز لتقييد وتأمين رسغ اليدين لشخص لتصبحا قريبتين من بعضهما مما يقيد حركتهما، وهى واحدة من أهم الأدوات اللازمة لعمل أجهزة الشرطة والأمن فى مختلف أنحاء العالم لمساعدتهم فى تكبيل المجرمين والمخلين بالقانون.

وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق لـ"اليوم السابع" قائلا: والأصفاد تكون عادة مكونة من جزئين جزء لكل يد، وعادة مكونة من مفصلة وسلسلة أو بدون سلسلة في أنواع أخرى، ويستخدم لمنع المتهم من الهرب أثناء سير التحقيقات، وفى بعض الأحيان يكون القيد بلاستيك، وذلك للسيطرة على حركة المتهم لحين عرضه على جهات التحقيق المختصة حتى يتم إيداعه داخل السجن .