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مصرع طفل غرقا بترعة الفرانية فى الدلنجات

الأحد، 03 يونيو 2018 11:52 ص
مصرع طفل غرقا بترعة الفرانية فى الدلنجات طفل غريق - صورة أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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لقى طفل مصرعه غرقا بترعة الفرانية، أمام عزبة عبده التابعة لمركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة الدلنجات من الأهالى بوجود طفل غريق بترعة الفرانية أمام عزبة عبده عبد الله بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين قيام الأهالى بانتشال جثة "محمد .ص.ع" 10 سنوات طالب وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة.

تم نقل الجثه لمشرحة مستشفى الدلنجات العام، وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفاه إسفكسيا الغرق ولاتوجد شبهة جنائية.

بسؤال والده "صبرى .ع.ع" 45 سنة فلاح، قرر أنه حال قيام ابنه المتوفى بالاستحمام بمياه الترعة المشار إليها، جرفه التيار وغرق لعدم إجادته السباحة ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك وتحرر المحضر اللازم


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