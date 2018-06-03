مصرع سائق توك توك صدمته سيارة ملاكى بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

لقى سائق توك توك مصرعه، نتيجة اصطدام سيارة ملاكى به بقرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا، وتم نقله إلى المستشفى وتحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بحادث تصادم، ومتوفي بطريق شبين الكوم ــ قويسنا أمام مدخل قرية طه شبرا - دائرة المركز.

بالانتقال و الفحص، تبين أن طرفي الحادث السيارة رقم س م 7934 ملاكي قيادة م .ب. ع. 29 عاما طالب ومقيم 31 شارع أحمد حسين كوبري السلام العمرانية بمحافظة توك توك بدون لوحات قيادة س .ر. ع. م.35عاما سائق توك توك ،ومقيم قرية طه شبرا دائرة المركز وقع الحادث نتيجة إصطدام السيارة بالتوك توك حال عبوره من إحدي الفتحات بالطريق نجم عن الحادث وفاة قائد التوك توك متأثراً بإصابته بنزيف داخلى بالمخ وتم نقله إلي مستشفي قويسنا المركزي حدثت تلفيات بالمركبتين، وتم التحفظ عليهما.

وبسؤال كلاً من عم المتوفي م .ع. 52 عاما بالمعاش ومقيم بذات الناحية 2ـ قائد السيارة ، أوريا بمضمون ماجاء بالفحص ونفي الأول الشبهه الجنائية تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات ولا توجد شبهة جنائية، أشارت التحريات إلي عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 13144 جنح مركز قويسنا لسنة 2018م بالعرض على النيابة قررت ( التصريح بدفن الجثة ) إخلاء سبيل قائد السيارة من ديوان المركز بضمان محل إقامته، واستمرار التحفظ على المركبتين .

