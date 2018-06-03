video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 09:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع سائق توك توك صدمته سيارة ملاكى بالمنوفية

الأحد، 03 يونيو 2018 08:42 ص
مصرع سائق توك توك صدمته سيارة ملاكى بالمنوفية جثه - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق
لقى سائق توك توك مصرعه، نتيجة اصطدام سيارة ملاكى به بقرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا، وتم نقله إلى المستشفى وتحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بحادث تصادم، ومتوفي بطريق  شبين الكوم ــ قويسنا  أمام مدخل قرية طه شبرا - دائرة المركز.

بالانتقال و الفحص، تبين أن طرفي الحادث  السيارة رقم   س م 7934 ملاكي   قيادة  م .ب. ع. 29 عاما طالب ومقيم 31 شارع أحمد حسين   كوبري السلام العمرانية  بمحافظة توك توك   بدون لوحات  قيادة س .ر. ع. م.35عاما  سائق توك توك ،ومقيم قرية طه شبرا   دائرة المركز وقع الحادث نتيجة إصطدام السيارة بالتوك توك حال عبوره من إحدي الفتحات بالطريق نجم عن الحادث   وفاة  قائد التوك توك  متأثراً بإصابته بنزيف داخلى بالمخ وتم نقله إلي مستشفي قويسنا المركزي حدثت تلفيات بالمركبتين،  وتم التحفظ عليهما.

وبسؤال كلاً من عم المتوفي  م .ع. 52 عاما بالمعاش ومقيم بذات الناحية 2ـ قائد السيارة ، أوريا بمضمون ماجاء بالفحص  ونفي الأول الشبهه الجنائية تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق.

  بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات ولا توجد شبهة جنائية، أشارت التحريات إلي عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم  13144  جنح  مركز قويسنا لسنة 2018م بالعرض على النيابة  قررت ( التصريح بدفن الجثة ) إخلاء سبيل قائد السيارة من ديوان المركز بضمان محل إقامته، واستمرار التحفظ على المركبتين .
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 46 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

امن المنوفيه




لا تفوتك
ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة