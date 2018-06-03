محامى ترامب: الرئيس يملك على الأرجح سلطة إصدار عفو عن نفسه

رويترز

قال رودى جوليانى محامى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأحد إن الرئيس يملك على الأرجح سلطة إصدار عفو عن نفسه لكنه لا ينوى فعل ذلك.

وردا على سؤال عما إذا كان ترامب يملك سلطة العفو عن نفسه قال جوليانى إن ترامب لا يعتزم إصدار عفو عن نفسه لكن الدستور الأمريكى الذى يمنح الرئيس سلطة إصدار أوامر بالعفو "لم يقل إنه لا يستطيع أن يفعل ذلك".

وأبلغ جوليانى محطة (إيه.بي.سي) التلفزيونية قائلا "سيكون سؤالا مطروحا. أعتقد أن إجابته ستكون فى إطار ما يقوله الدستور".

وأضاف جوليانى أن مسألة جلوس ترامب مع المحقق الخاص روبرت مولر تمثل أيضا "سؤالا مطروحا". ويحقق مولر فى احتمال وجود تواطؤ بين روسيا وحملة ترامب للانتخابات الرئاسية فى عام 2016 لكن طاقم محامى ترامب يميلون إلى عدم إجراء هذه المقابلة.

كما يحقق مولر فيما إذا كان ترامب سعى بشكل غير قانونى لعرقلة سير التحقيق فى قضية التدخل الروسي.

ومن جانبه قال كيفين مكارثى زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب لمحطة (سي.إن.إن) التلفزيونية اليوم الأحد إنه لا ينبغى للرئيس أن يصدر عفوا عن نفسه.