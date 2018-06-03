لطلاب الثانوية العامة.. 11 نصيحة صحية احرص على اتباعها فى الامتحانات

كتبت أمل علام

اليوم بدأ مارثون الثانوية العامة، وقد يتعرض بعض الطلاب للإغماء أو المشاكل الصحية نتيجة الخوف والتوتر، اليوم السابع يرصد أهم النصائح لطلاب الثانية العامة الواجب اتباعها فى أيام الامتحانات.

من جانبه، قال الدكتور سعيد عبد العظيم، أستاذ الطب النفسى بجامعة القاهرة، إن الثانوية العامة لها نظام خاص فى مصر وتكون أشبه بالماراثون الذى يريد فيه الطالب أن يفوز عن غيره من الطلاب، لذلك الكثير منهم يتعرضون للشد العصبى والتوتر، وهذا يمثل عبء كبيرا على الطالب والأسرة ،" الشىء الذى يزيد عن حده ينقلب إلى ضده".



التمر اساسى وانت بتذاكر

ويقدم الدكتور سعيد عبد العظيم بعض النصائح الهامة لطلبة الثانوية العامة .. تعرف عليها

أولا : عدم المبالغة فى السهر، حيث أن البعض قد يضحى بالنوم من أجل المذاكرة، وهى عملية مرهقة جدا، والمخ يحتاج إلى فترات من الراحة حتى بين فترات المذاكرة، ويحتاج الى قدر معقول من النوم لتجديد نشاطه، حيث أن المخ يحتاج من 6 إلى 8 ساعات نوم يوميا، وذلك من أجل الاسترخاء النفسى.

ثانيا : عدم الإكثار من المنبهات مثل الشاى والقهوة حيث يؤدى الى نتائج عكسية، ويزيد من التوتر، والقلق، وأى اسراف فى المنبهات وخصوصا القهوة تأتى بنتيجة عكسية، حيث أن تناول فنجان قهوة أو إثنين فى اليوم يمكن أن يسبب توتر، وسرعة فى ضربات القلب.

ثالثا :تناول الغذاء المتوازن من النشويات ،والفيتامينات، والسكريات ،والأملاح.



اهتم بالسوائل فى الامتحانات

رابعا : المياه ضرورية جدا لأن بعض الطلبة صائمين لذلك لابد من الاهتمام بالقدر الكافى من الماء خلال الفترة من الافطار وحتى السحور .



قلل من الشاى فى فترة الامتحانات

خامسا : تناول التمر فهو يمثل أهمية خاصة بالنسبة لهم لإعطائهم نسبة عالية من السكريات، والتى يحتاجها المخ والجهاز العصبى.

سادسا : الحرص على ممارسة تمرينات التنفس بأخذ نفس عميق" شهيق "، لإدخال كمية أكبر من الأكسجين ،لإتاحة كمية أكبر من الاكسجين لكى تدخل إلى الدم، ومنها إلى المخ ،لأن غذاء المخ هو الأكسجين ،والجلوكوز.



القهوة تزيد من توترك فى الامتحانات قلل منها

سابعا : ممارسة الرياضة البسيطة حتى ولو فى المنزل، بحيث يأخذ فترات راحة بين فترات المذاكرة، بحيث يمكن أن يتمشى، أو يشاهد التلفزيون، ويعود للمذاكرة مرة أخرى.



لابد من الحصول على القدر الكافى من النوم

ثامنا: لابد أن يكون جو الأسرة ملائم ومريح للطالب، خالى من المشاجرات داخل الأسرة، ولا يوجد ضغط على الطالب، وعدم التأنيب.

تاسعا : يجب أن نشجع الطالب ونساعده فى تنظيم الوقت، وطمأنته باستمرار.

عاشرا: تأخير السحور، وتناول المشروبات السكرية وخصوصا البلح والغذاء المتوازن سيعطيه طاقة على مدار اليوم، موضحا أن الصيام لا يؤثر على تركيزه طالما أنه نظم أكله وشربه.

احدى عشر : إذا كان الطالب بصحة جيدة فلا مانع له من الصوم ، ولكن إذا كان الصوم يؤثر على صحته فيمكنه أن يفطر، وتعويضه فى وقت آخر .