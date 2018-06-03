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ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بشراء ذهب خام مستخلص من التنقيب العشوائى بالشلاتين

الأحد، 03 يونيو 2018 02:26 ص
ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بشراء ذهب خام مستخلص من التنقيب العشوائى بالشلاتين حبس - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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شنت مديرية أمن البحر الأحمر حملة أمنية مكبرة بمدينة الشلاتين، استهدفت المناطق التى يتم فيها بيع خام الذهب المستخلص من التنقيب العشوائى عن الذهب، أسفرت عن ضبط 3 أشخاص، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

 

تلقى اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر إخطارا يفيد تمكن الحملة التى استهدفت مناطق بيع الذهب الخام بالشلاتين عن ضبط المدعو "بهاء. ن" صائغ مجوهرات ومقيم المعصرة - حلوان وبحوزته مبالغ مالية 6900 جنيه مصرى، و1 ميزان أبيض اللون وقطع صفراء اللون يشتبه فى أن تكون لخام الذهب تزن حوالى 50 جراما - محك لعيار الذهب – زجاجة بداخلها كمية من الزئبق – هاتف محمول تحرر عن ذلك المحضر رقم 89/2018 إدارى الشلاتين. 

 

كما تم ضبط المدعو "على. م" صاحب سوبر ماركت بالسوق الدولى ومقيم حجر الأساس الشلاتين وبحوزته مبالغ مالية 119 جنيها مصريا و10000 جنيه سودانى– 100 دولار وميزان أبيض اللون – كمية من القطع صفراء اللون يشتبه فى أن تكون لخام الذهب تزن حوالى 50 جرام – جهاز إذابة وتنظيف الذهب – زجاجة بداخلها كمية من الزئبق هاتف محمول تحرر عن ذلك المحضر رقم 90/2018 إدارى الشلاتين.

 

كما تم ضبط " على. ع " صاحب سوبر ماركت بالسوق الدولى ومقيم الشلاتين وبحوزته مبالغ مالية 64000 جنيه مصرى و18000 جنيه سودانى وجهازين مبخره زئبق الخاصة باستخلاص خام الذهب – عدد 14 هاتف محمول – خنجر – قطع صفراء اللون يشتبه أن تكون لخام الذهب تزن 30 جرام – زجاجة بداخلها كمية من الزئبق } تحرر عن ذلك المحضر رقم 91/2018 إدارى الشلاتين.

 

 


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