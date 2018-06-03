ضبط 11 "توك توك" بالمعصرة.. واستمرار أعمال ترقيمها بروض الفرج حتى عيد الفطر

كتب سيد الخلفاوى

شنت الأجهزة التنفيذية لحى المعصرة بالقاهرة، برئاسة محمد فؤاد، حملة مكبرة لضبط التوك توك المخالف، حيث تم ضبط 11 توك توك ما بين قيادة أطفال وسير عكس اتجاه، وسير فى طريق الكورنيش، موضحا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف رئيس حى روض الفرج، أنه تم شن حملة أخرى على المحلات المخالفة والكافيهات، وتم رفع كافة الإشغالات التى تعيق حركة المواطنين.

وفى سياق متصل، أكد اللواء وليد عبد الحميد، رئيس حى روض الفرج، أن أجهزة الحى مازالت تتلقى طلبات من مالكى التوك توك، فى إطار خطة محافظة القاهرة لترقيم التكاتك، مضيفا أن الأوراق المطلوبة لترقيم التوك توك هى صورة عقد ملكية التوك توك، فيش وتشبيه لمالك التوك توك، صورة البطاقة الشخصية لصاحب التوك توك، رقم الشاسية"، مع الإطلاع على أصل الأوراق.

وأشار إلى أن الحى سينتهى فى تلقى الطلبات نهاية شهر رمضان الكريم، محذرا أصحاب التكاتك بأنه عقب عيد الفطر المبارك سيتم مصادرة أى توك توك لا يحمل أرقاما.