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الأحد، 03 يونيو 2018 12:50 م
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ضبط حالتى غش بساعة يد وهاتف محمول بلجان المنوفية

الأحد، 03 يونيو 2018 12:00 م
ضبط حالتى غش بساعة يد وهاتف محمول بلجان المنوفية غش - أرشيفية
المنوفية – محمود شاكر
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أكد مصدر بغرفة عمليات التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه تم رصد حالتى غش بلجان الثانوية العامة بالمنوفية حتى الآن، بالإضافة إلى حالة تسريب الامتحان على يد طالب بإحدى اللجان بمدينة شبين الكوم.

وأوضح المصدر أنه تم ضبط طالب خلال تصوير الامتحان بساعة يد داخل إحدى لجان الامتحانات بمدينة شبين الكوم، بالإضافة إلى طالب آخر يقوم بتصوير الامتحان من خلال هاتفه المحمول، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجارى التحقيق مع الطلاب .

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت اليوم الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا، وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم  فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفا و898 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفا و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدون الامتحان داخل  مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

ويؤدى الامتحانات بمحافظة المنوفية نحو 28 ألفا و848 طالبا وطالبة موزعين على 88 لجنة بجميع قرى ومراكز المحافظة، ويشمل عدد الطلاب 15 ألفا و443 طالبا وطالبة بالقسم علمى علوم، و5 آلاف و742 طالبا وطالبة بقسم العلمى رياضة، و7 آلاف و663 طالبا بالقسم الأدبى.


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