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ضاحى خلفان لـ"اليوم السابع": الإخوان وإيران فكرهما واحد

الأحد، 03 يونيو 2018 11:03 ص
ضاحى خلفان لـ"اليوم السابع": الإخوان وإيران فكرهما واحد ضاحى خلفان
كتب كامل كامل
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فضح ضاحى خلفان تميم، قائد شرطة دبى السابق، العلاقة بين جماعة الإخوان الإرهابية وبين طهران، مؤكدا أن فكرهما واحد، وأن إيران استمدت مصطلح "المرشد" من قبل تنظيم الإخوان.

وعن محاولات إيران المستمرة لاستضافة قراء القرآن العرب بين كل حين وآخر، قال "خلفان" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع":" إيران تحاول أن تحدث شرخًا فى كل صف يقف ضد سياستها، وذلك باستمالة من تراهن على كسبهم بدفع العمولة، بقصد خلخلة التوافق الوطني في البلاد المستهدفة.

وتابع :" يمكن التصدى لها ولأسلوبها بتوضيح الصورة لمن دعتهم للحضور، فإذا استجابوا لدعوتها أعلم أنها قبضتهم صرة دولارات لا تسمن ولا تغني من جوع".

وبسؤاله هل تدفع إيران أموالا طائل لمن تستضيفهم، قال "خلفان": إن "دفعها لا يسمن ولا يغني من جوع، لكن النفس الضعيفة تنجرف خلف المال ولو كان قليلا".

وعن رؤيته للعلاقة بين إيران وجماعة الإخوان الإرهابية، فضح قائد شرطة دبى السابق العلاقة بينهما قائلا :" علاقة ايران مع الاخوان علاقة قائمة على قدم وساق" موضحا أن الرؤية والفكر والهدف واحد  لكل منهما والتعاون بينهما لتحقيق ذلك مستمر منذ امد بعيد، مضيفًا :"حتى المرشد الايراني مستمد مسمى منصبه من مرشد الاخوان".

 


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