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صور..الألوان الزاهية والألعاب النارية تزين التشيك احتفالا بـ 100 سنة استقلال

الأحد، 03 يونيو 2018 02:01 م
صور..الألوان الزاهية والألعاب النارية تزين التشيك احتفالا بـ 100 سنة استقلال احتفالات فى التشيك
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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تزينت سماء العاصمة التشيكية براج ، اليوم الأحد بالألعاب النارية ذات الألوان الزاهية، والنافورات التى زينت نهر نافلتا، احتفال بمرور مائة عام على استقلال البلاد.

وحرص رجال الإطفاء على رش المياه المزينة بالألوان فى نهر فلتافا المشهور فى العاصمة التشيكية، احتفالا بذكرى الاستقلال.

 وجاء إعلان استقلال تشيكوسلوفاكيا عام 1918 عن الإمبراطورية النمساوية المجرية فى نهاية الحرب العالمية الأولى، بعد عام 1933 ظلت جمهورية تشيكوسلوفاكيا الدولة الديموقراطية الوحيدة الموجودة فى وسط وشرق أوروبا فى حين كانت الدول الأخرى تخضع لأنظمة سلطوية أو استبدادية.

وأعلن عن قيام جمهورية تشيكوسلوفاكيا رسميا يوم 28 أكتوبر 1918 نتيجة اتحاد خمسة مناطق مستقلة عن الإمبراطورية النمساوية المجرية وهذه المناطق هي: بوهيميا ومورافيا وأجزاء من سيليزيا وسلوفاكيا وروثينيا الكارباتية

وفى نهاية الثلاثينيات دخلت تشيكوسلوفاكيا فى نزاع سياسى مع ألمانيا النازية حول إقليم السوديت الذى تقطنه غالبية ألمانية حيث تنازلت عنه تشيكوسلوفاكيا فى نهاية المطاف لصالح ألمانيا فى 1 أكتوبر 1938 بموجب معاهدة ميونخ، كما تنازلت عن الأجزاء الجنوبية إلى مملكة المجر ومنطقة زاولزى فى سيليزيا إلى بولندا.

الألوان تزين نهر نافلتا
الألوان تزين نهر نافلتا

 

التشيك تحتفل بالذكرى الـ100 للاستقلال
التشيك تحتفل بالذكرى الـ100 للاستقلال

 

المياه تتزين بالألوان
المياه تتزين بالألوان

 

النافورات تتزين فى ذكرى الاستقلال
النافورات تتزين فى ذكرى الاستقلال

 

ألوان زاهية فى ذكرى الاستقلال
ألوان زاهية فى ذكرى الاستقلال

 

ألوان زاهية
ألوان زاهية

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

سماء التشيك تتزين بالألعاب النارية فى الذكرى الـ100 للاستقلال
سماء التشيك تتزين بالألعاب النارية فى الذكرى الـ100 للاستقلال

 

نافورات
نافورات

 


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