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شاهد.. أسطول حربى روسى كامل يحمى ملعب "فيشت" قبل كأس العالم

الأحد، 03 يونيو 2018 01:05 م
شاهد.. أسطول حربى روسى كامل يحمى ملعب "فيشت" قبل كأس العالم أسطول حربى روسى كامل يحمى ملعب "فيشت" قبل كأس العالم
موسكو - مؤمن مختار
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تعمل روسيا على تأمين ملاعب كأس العالم، فى كافة المدن المستضيفة للبطولة بداية من قلب العاصمة موسكو وصولا إلى البحر الأسود فى مدينة سوتشى الساحلية. 
 
لم تكتف الحكومة الروسية بإجراءات التأمين التقليدية داخل وخارج الملعب، ولكنها وضعت أسطول البحر الأسود كاملا فى حالة تأهب لحماية ملعب "فيشت" الشهير فى سوتشى قرب البحر الأسود. 
 
تعمل الحكومة الروسية على تأمين الملعب، تحسبا لأى تهديدات طارئة حيث أكد موقع قناة 360 الروسية أن موسكو ستستخدم طائرات مقاتلة وسفن ومنظومات دفاع جوى وجنود لتأمين الملعب من البحر. 
 
وأشارت القناة إلى أن أسطول البحر الأسود سيحمى سوتشى من أى تهديدات إرهابية قد تحدث خلال مباريات كأس العالم فى استاد "فيشت".
 
ووفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، فأن السفن الحربية توجهت بالفعل قرب شواطئ مدينة سوتشى لحمايتها من أى تهديدات إرهابية محتملة، حيث تتمركز السفن قرب سواحل سيفاستوبول، ونوفوروسيسك، وأنابى. 
 
وستقام مباريات كأس العالم فى الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو فى موسكو وسانت بطرسبورج، كازان، نيجني نوفجورود، سارانسك، كالينينجراد، فولجوجراد، يكاترينبورج، سمارا، سوتشي وروستوف على نهر الدون.
 
أسطول حربى روسى كامل يحمى ملعب فيشت قبل كأس العالم
أسطول حربى روسى كامل يحمى ملعب فيشت قبل كأس العالم

 


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