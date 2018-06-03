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رسالة أهالى 90 طالب ثانوى محبوسين لـ"هيومان رايتس": ولادنا أدوا الامتحانات

الأحد، 03 يونيو 2018 04:24 م
رسالة أهالى 90 طالب ثانوى محبوسين لـ"هيومان رايتس": ولادنا أدوا الامتحانات امتحانات الثانوية العامة داخل السجون
كتبت دينا الحسيني
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كذب أولياء أمور طلاب الثانوية العامة المحبوسين بالسجون المصرية، المنظمات الحقوقية المشبوهة وفى مقدمتها منظمة هيومان رايتس ووتش بشأن مزاعمهم عن أوضاع السجناء.

 

وقال بعض الأهالى لـ"اليوم السابع"، إن قطاع السجون بوزارة الداخلية وفر لأولادهم الكتب الدراسية والمراجعات ونماذج الأسئلة التى بثتها وزارة التربية والتعليم على مواقع الوزارة ووفرت لهم الجو  الملائهم لأداء امتحانات الثانوية العامة .

 

وأضاف الأهالى أنهم علموا من خلال الزيارات لأبنائهم أن قطاع السجون وفر لهم مكتبات وأدوات دراسية لتمكنهم من المراجعة قبل الإمتحانات .

 

فيما أكدت وزارة الداخلية، أن الوزير مجدي عبد الغفار كلف قيادات السجون منذ عدة أسابيع بتوفير كافة السبل لطلاب الثانوية العامة من نزلاء السجون وتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لعقد لجان الامتحانات داخل 7 مناطق سجون أبرزهم  طره وجمصة وأسيوط وبرج العرب ووادى النطرون، وأدى ما يقرب من 90 نزيلا من طلاب الثانوية العامة، الامتحانات.

 

 وحضر صباح اليوم مفتشون من وزارة التربية والتعليم للإشراف على سير الامتحانات داخل السجون .


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