رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كليات قطاع الدراسة

كتب لؤى على

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، اليوم الأحد، لجان امتحانات كليات قطاع الجامعة بالدراسة، حيث شملت الجولة لجان امتحانات وكنترولات كليتي أصول الدين واللغة العربية، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان لمساعدتهم فى أداء الامتحان.

رافق فضيلة رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية الدكتور عبد الفتاح العوارى، عميد كلية أصول الدين والدكتور عبد الله عزب، وكيل الكلية، والدكتور صلاح عاشور، وكيل كلية اللغة العربية.

واستمع رئيس الجامعة من الطلاب عن مستوى الامتحان ومدى مطابقة الأسئلة للمقرر والمشروح في المحاضرات، ومناسبة الوقت للإجابة عليها، ووجود أستاذ المادة التي يمتحن بها الطلاب.

وأشاد رئيس الجامعة بانضباط وانتظام أعمال الامتحانات بالكلية، ونجاح القائمين عليها من توفير الأدوات اللازمة والجو المناسب الذي اتسم بالهدوء التام داخل لجان الامتحانات لمساعدة الطلاب على أداء امتحاناتهم على أكمل وجه.

وفى ختام الجولة شدد رئيس الجامعة على أهمية التصحيح المواد المنتهية أولاً بأول من أجل الانتهاء من مراجعة النتائج وإعلانها فى أقرب وقت ممكن، بهدف مصلحة الطلاب والتيسير عليهم خاصة طلاب الفرق النهائية.