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رئيس جامعة إمارتية: إطلاق مشروعات تعليمية بمصر لدعم مسيرة "السيسى"

الأحد، 03 يونيو 2018 01:55 م
رئيس جامعة إمارتية: إطلاق مشروعات تعليمية بمصر لدعم مسيرة "السيسى" جانب من الحدث
كتب محمود طه حسين
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هنأ الدكتور أحمد غنيم، رئيس جامعة العلوم الحديثة بدبى، الرئيس عبد الفتاح السيسى على أداء القسم أمام مجلس النواب، السبت 2 يونيو، لفترة رئاسية ثانية بالجلسة التاريخية للبرلمان، معبراً عن أمنياته الطيبة فى استكمال الرئيس السيسى للتنمية الشاملة والمستدامة التى بدأها.

 

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن بيان الرئيس عقب أدائه اليمين كان شاملًا، ولم يغفل فيه أيا من الملفات، وكان يحمل رسائل داخلية وخارجية، مشيراً إلى تركيز خطاب الرئيس أيضًا على ملفات التعليم والصحة والثقافة لبناء الشخصية المصرية والحفاظ على هويتها.

 

وأوضح "غنيم" أن الرئيس السيسى يعلم جيداً مواطن الضعف فى الدولة وما يحتاجه المواطن المصرى البسيط وما تتطلبه الدولة المصرية من تركيز على بعض الملفات، مضيفا أن أولويات الرئيس خلال الولاية الأولى كانت تثبيت دعائم الدولة والمشروعات العملاقة والبنية الأساسية التى كانت متهاكلة.

 

وتابع: أن أولويات الرئيس خلال الولاية الثانية ستكون مختلفة وستتركز على الاهتمام ببناء الإنسان المصرى، كما أعلن الرئيس فى بيانه أمام البرلمان، من الاهتمام بملفى الصحة والتعليم وهو ما يؤكد أن ذلك سيكون مشروع قومى لمصر خلال الفترة القادمة لإعادة بناء الشخصية المصرية.

 

وكشف "غنيم" أنه تماشياً مع اهتمامات الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة، فإن جامعة العلوم الحديثة بدبى التى يترأسها، عازمة على تعزيز التعاون مع مصر فى مجال التعليم وذلك من خلال عدة مشروعات واعدة، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصرى إطلاق مشروعات تعليمية تسهم فى النهوض بالتعليم المصرى.

 

وأكد رئيس جامعة العلوم الحديثة بدبي، أن الرئيس السيسى قدم الكثير من أجل مصر وأشقائها العرب، والجامعة لن تدخر جهداً فى دعم مسيرته من أجل النهوض بالتعليم فى مصر، وستعمل جاهدة على دعم أى مشروعات تعليمية جادة تنهض بالتعليم ليصبح قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى وأساس لإعادة بناء الشخصية المصرية، لتعود مصر.


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