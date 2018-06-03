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رئيس الرقابة يشكل لجنة تظلمات لمرشحى مجلس إدارة مصر للمقاصة

الأحد، 03 يونيو 2018 11:01 ص
رئيس الرقابة يشكل لجنة تظلمات لمرشحى مجلس إدارة مصر للمقاصة محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية 
كتب هانى الحوتى
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أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة، الرقابة المالية، القرار رقم 688 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لنظر التظلمات من قرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على قوائم المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية برئاسة المستشار القانوني لرئيس الهيئة وعضوية اثنين من رؤساء الإدارات المركزية بها.
 
وتتلقى اللجنة، بحسب بيان صحفى اليوم الأحد، أوراق التظلم بدءًا من اليوم الأحد الموافق 3/6/2018 ولمدة خمسة أيام عمل، وتنهي أعمالها في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ تقديم آخر تظلم لها واستيفاء أوراقه.
 
 
هذا وتنظر اللجنة أيضاً التظلمات التي قد ترد على نتائج الانتخابات النهائية.
 
 
 

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