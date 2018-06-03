حبس نجل رجل أعمال بتهمة الشروع فى قتل شاب وإصابة آخر بدمياط الجديدة

قررت النيابة العامة بدمياط حبس نجل رجل أعمال بمدينة دمياط الجديدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 3618 جنح قسم دمياط الجديدة لسنة 2018، بتهمة الشروع فى قتل شاب وإصابة آخر بإصابات خطيرة عقب دهسمها بسيارة والاعتداء بالضرب عليهما.

وكانت مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة، قد ألقت القبض على "أحمد. ج "، 19 سنة نجل رجل أعمال متهم بقتل شاب والشروع فى قتل صديقه عقب مشادة كلامية حدثت بينهم.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما وقعت مشادة كلامية بين كلا من " السيد شاكر الفيومى "، 21 سنة نجار، وصديقه "عبدالله منصور الشامى"، 21 سنةعامل بناء ، وبين "أحمد. ج "، 19 سنة والذي استعان بآخرين اعتدوا على الشابين بالأسلحة البيضاء، وطاردوهما بسيارة نجل رجل الأعمال، ما أسفر عن مقتل عبدالله منصور الشامى متأثرا بإصابته بطعنات متفرقة، فضلا عن الدهس بالسيارة، وإصابة "السيد شاكر الفيومى " بإصابات خطيرة، عبارة عن تهتك فى الرئتين ويتلقى العلاج بمستشفى دمياط العسكرى.

وانتقلت قوات المباحث برئاسة الرائد محمد مجاهد لمكان الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3618 جنح قسم دمياط الجديدة لسنة 2018 ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ويقول أحمد الشامى شقيق المتوقى عبدالله الشامى، إن شقيقه ذهب و5 من أصدقائه لتناول الإفطار على شاطئ دمياط الجديدة، وفى أثناء ذلك شاهدوا شابا يجلس مع فتاة داخل سيارة ملاكى ، فدخل أحدهم معه فى مشادة كلامية، فلاحقهم بسيارته، ودهس شقيقه، قبل أن يستعين بعدد من العاملين فى شركة والده، الذين قاموا بالاعتداء عليهم، ما نتج عن ذلك وفاة شخص، وإصابة آخر بإصابات خطيرة.

ويوضح محمد شقيق السيد شاكر الفيومى الذى يتلقى العلاج بالمستشفى العسكرى وحالته خطرة أن المتهم قام بدهس شقيقه واستدعاء عمال يعملون بشركة والده وقاموا بالاعتداء على شقيقه ومن معه ثم توجه لقسم شرطة دمياط الجديدة وتحرير محضر اتهمهم بالاعتداء عليه.