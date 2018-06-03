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حبس عاطل لاتهامه بالاعتداء على الفتيات والسيدات بسلاح أبيض فى الجيزة

الأحد، 03 يونيو 2018 10:17 ص
حبس عاطل لاتهامه بالاعتداء على الفتيات والسيدات بسلاح أبيض فى الجيزة حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل متهم؛ بالاعتداء على الفتيات والسيدات باستخدام سلاح أبيض فى أماكن حساسة باجسادهن، أثناء سيرهن بالشوارع العامة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة تفيد تورط شخص مجهول فى الاعتداء على الفتيات والسيدات، بإصابتهن باستخدام سلاح أبيض في أماكن حساسة من أجسادهن أثناء سيرهن بالشوارع. 
 
وكشفت تحريات رجال المباحث عقب فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية، وإجراء التحريات أن المتهم "عاطل " ويقيم بمنطقة ساقية مكي.
 
وبإعداد كمين للمتهم تمكن الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، وأمناء الشرطة طارق عجورة ووائل جمال وطه عبد المنعم، من القبض عليه وبواجهته اعترف بارتكاب 8 وقائع اعتداء، حررمحضر بالواقعة، وتولت النيابة.

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

أحمد

شكرًا لرجال الشرطة

شكرًا لاستجابة الشرطة وعمل الكمين، ورجاء ألا يتأخر أحد في الإبلاغ عن المضطربين نفسيًا الذي يراهم في الشارع ويكتفي فقط بمصمصة الشفاه! بلغوا الشرطة عنهم

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