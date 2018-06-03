جيش الاحتلال الإسرائيلى يقصف أكثر من 12 موقعا لحماس فى قطاع غزة

غزة (أ ف ب)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى الأحد، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت أكثر من 12 موقعا لحماس فى غزة ردا على إطلاق صواريخ عليها من القطاع الذى تسيطر عليها الحركة الاسلامية الفلسطينية.

وقال جيش الاحتلال فى بيان إنه "فى سلسلة أولى من الضربات الجوية، قصفت طائرات حربية 10 مواقع إرهابية فى 3 مجمعات عسكرية تابعة لحركة حماس فى قطاع غزة".

وأضاف أن "من بين هذه الأهداف موقعان لتصنيع وتخزين الذخيرة تابعان لحماس ومجمع عسكرى".

وأوضح البيان أن هذه الضربات الجوية جاءت ردا على إطلاق صواريخ ضد إسرائيل وعلى على "أنشطة إرهابية مختلفة وافقت عليها ونظّمتها حماس خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وأشار جيش الاحتلال إلى سلسلة من محاولات شن هجمات ضد جنود على الحدود و"أضرار لحقت ببنى تحتية مرتبطة بالأمن" وحرائق أضرمت على الأراضى الإسرائيلية بطائرات ورقية وبالونات.

وقال الجيش فى بيان آخر، إن طائرة قامت بعد ساعات من سلسلة الغارات الأولى "بقصف 5 أهداف فى مجمع عسكرى تابع للقوة البحرية لحماس فى شمال قطاع غزة".

ولم يتحدث الجانب الفلسطينى على الفور عن وقوع ضحايا بعد الغارات الجوية.

وأعلنت إسرائيل مساء السبت أن مقاتلين فى قطاع غزة أطلقوا قذيفتين على الجنوب الإسرائيلى ما أثار مخاوف من تجدد التصعيد بعد أيام من التوصل إلى اتفاق لوقف النار وضع حدا لاسوأ تصعيد شهده القطاع منذ حرب 2014.

واعترضت منظومة القبة الحديد الدفاعية الإسرائيلية إحدى القذائف، ويُعتقد أن القذيفة الثانية لم تبلغ هدفها وسقطت داخل القطاع، بحسب الجيش.

وأطلقت 4 قذائف على إسرائيل فى وقت لاحق، فى الساعات الأولى من الأحد، تم اعتراض 3 منها، حسب جيش الاحتلال الإسرائيلى.

ولم يعلن أى فصيل فلسطينى مسلح مسؤوليته عن إطلاق هذه القذائف.