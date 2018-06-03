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تيريزا ماى وولى العهد السعودى يؤكدان على أهمية الاستقرار فى سوق النفط

الأحد، 03 يونيو 2018 01:01 م
تيريزا ماى وولى العهد السعودى يؤكدان على أهمية الاستقرار فى سوق النفط صاحب السمو الملكى الامير محمد بن سلمان
رويترز
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 قالت مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، اليوم الأحد، إنها بحثت مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان أهمية الاستقرار في سوق النفط خلال مكالمة هاتفية أمس السبت.

وقال البيان "أشارت رئيسة الوزراء ماى وولى العهد لأهمية الاستقرار في أسواق النفط الذى قالا إنه لصالح المستهلكين والمنتجين على حد سواء".

وأكدت ماى فى اتصال هاتفى مع ولى العهد السعودى على أهمية التعاون لحماية المملكة من الصواريخ الباليستية الإيرانية والتصدى لنشاطات إيران المزعزعة للإستقرار فى المنظقة، حسبما أفادت سكاى نيوز.

وفى سياق منفصل أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا يقضى بإنشاء وزارة باسم "وزارة الثقافة" برئاسة الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط الثقافة، وكذلك تعديل اسم "وزارة الثقافة والإعلام" ليكون "وزارة الإعلام".

وبموجب الأمر الملكى يتم خلال 30 يومًا استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بشأن نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، و مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بأمرنا هذا، واقتراح تعديلها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.


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