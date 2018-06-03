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تنفيذ الأحكام بالداخلية تضبط 12 هاربا من المؤبد

الأحد، 03 يونيو 2018 01:46 م
تنفيذ الأحكام بالداخلية تضبط 12 هاربا من المؤبد حملة أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام فى تنفيذ 43965 حكما قضائيا من بينهم 12 محكوما عليهم فى أحكام متعددة بلغت 135 حكما.
 
 
جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام فى مجال تنفيذ الأحكام، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تنفيذ (43965) حكما قضائيا متنوعا.
 
 
وجاء ضمن المقبوض عليهم 257 هاربا من حكم جناية من بينهم 12 محكوما عليهم بالسجن المؤبد، و14231 حكم حبس جزئى، و2820  حكم حبس مستأنف، و20417 حكم غرامة، و6240 حكم مخالفة.
 
 
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام من ضبط  12 محكوما عليهم فى أحكام متعددة بلغت 135 حكما قضائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

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