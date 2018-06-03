video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 03:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تعرف على عقوبة الغش التجارى.. بعد ضبط 16 طن زيوت فاسدة

الأحد، 03 يونيو 2018 03:00 ص
تعرف على عقوبة الغش التجارى.. بعد ضبط 16 طن زيوت فاسدة زيوت،ارشيفية
كتب سليم على
إضافة تعليق

انتشرت خلال الآونة الأخير ضبطيات عديدة لبضائع وسلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لعل آخرها ضبط صاحب مصنع بأوسيم، بحوزته 16 طنا من زيوت قام بتجميعها من زيوت الطعام السابق استخدامها فى مصانع بطاطس، وإعادة تنقيتها من الشوائب، وإضافة مادة كيماوية عليها لبيعها للمواطنين مرة أخرى، وفى ذلك التقرير نرصد العقوبة التى ينص عليها القانون فى حالات الغش التجارى.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص فيها "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

وحدد القانون الغش بعدة حالات وهى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ".حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها " يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع سائق سقط من الطابق الثالث أثناء القبض عليه بالجيزة

وفاة ربة منزل إثر استنشاقها مبيد منع تسوس القمح بالفيوم

اخبار مصر

اخبار الحوادث

عقوبه الغش التجاري

نيابه اوسيم




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي

وزيرة التخطيط: نستهدف خفض معدلات البطالة لـ8 % خلال السنوات المقبلة

وزيرة التخطيط: نستهدف خفض معدلات البطالة لـ8 % خلال السنوات المقبلة

35 رسالة × 15 دقيقة ترسم ملامح الفترة الرئاسية الثانية للسيسي.. سنواجه التحديات ونحن محافظون على تماسك وحدتنا.. نسعى لبناء دولة حديثة على أسس الديمقراطية وتستعيد مكانتها.. والتعليم والصحة يمثلان أهمية بالغة

35 رسالة × 15 دقيقة ترسم ملامح الفترة الرئاسية الثانية للسيسي.. سنواجه التحديات ونحن محافظون على تماسك وحدتنا.. نسعى لبناء دولة حديثة على أسس الديمقراطية وتستعيد مكانتها.. والتعليم والصحة يمثلان أهمية بالغة

صور.. دقت ساعة الامتحان.. ساعات قليلة تفصل محافظات مصر عن ماراثون الثانوية العامة.. مديرو الأمن والمحافظون يجتمعون بقيادات التعليم ويقودون جولات على مقرات اللجان لمتابعة التجهيزات النهائية.. وقيادات الشرطة

صور.. دقت ساعة الامتحان.. ساعات قليلة تفصل محافظات مصر عن ماراثون الثانوية العامة.. مديرو الأمن والمحافظون يجتمعون بقيادات التعليم ويقودون جولات على مقرات اللجان لمتابعة التجهيزات النهائية.. وقيادات الشرطة

كوبر يؤكد قدرة محمد صلاح على اللحاق بمباريات المنتخب فى مونديال روسيا

كوبر يؤكد قدرة محمد صلاح على اللحاق بمباريات المنتخب فى مونديال روسيا

البحوث الفلكية: غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك الجمعة 15 يونيو

البحوث الفلكية: غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك الجمعة 15 يونيو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة